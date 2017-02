Wayne Rooney afliver Kina-rygter og bliver i United

Britiske medier har i den seneste tid været travlt beskæftigede med rygter om, at fodboldspilleren Wayne Rooney skulle være på vej til at skifte til den økonomisk indbringende kinesiske liga.

- Trods den interesse, der har været for mig fra andre klubber, og som jeg er taknemmelig for, ønsker jeg at afslutte de nylige spekulationer og sige, at jeg bliver i Manchester United, siger Wayne Rooney til klubbens hjemmeside.

Rooney er alle tiders mest scorende spiller for både Manchester United og det engelske landshold.

Hans stjerne har dog været dalende de seneste år, og han er ikke et sikkert kort i Manchester United-manager José Mourinhos startopstilling.

- Jeg håber, at jeg kommer til at spille en rolle med at hjælpe holdet i dets kamp for succes på fire fronter.

- Det er en spændende tid for klubben, og jeg ønsker at være en del af det, siger Wayne Rooney, der har været i Manchester United siden 2004.

Klubben spiller på søndag finale i Liga Cuppen mod Southampton.

United er desuden med i FA Cuppen og Europa League, mens klubben indtager sjettepladsen i Premier League.