Stanislas Wawrinka kan række hænderne i vejret og fejre sin sejr over Novak Djokovic i US Open.

Wawrinka vinder tæt US Open-finale mod haltende Djokovic

Schweizeren Stanislas Wawrinka fik overtaget i finalen, efter at Novak Djokovic fik en skade i fjerde sæt.

Schweizeren kan forlade New York som sejrherre efter en finale, der endte med cifrene 6-7, 6-4, 7-5, 6-3.

Tredjeseedede Stanislas Wawrinka vinder US Open efter en finale mod en småskadet Novak Djokovic.

Kampen startede som et tæt opgør, men den tippede til Wawrinkas fordel, da Djokovic trådte forkert i fjerde sæt og blev skadet.

Det er Wawrinkas tredje grand slam-titel. Det er dog første gang, at han vinder US Open.

Djokovic havde inden finalen kun spillet 13 sæt i turneringen, hvor hans modstandere flere gange er blevet skadet før eller under kampene mod verdensetteren.

Det er aldrig sket før i nyere tid, at en spiller har nået finalen ved at spille så få sæt.

Måske var det til Wawrinkas fordel, for schweizeren så ud til at være i bedre form under de lange dueller, som ofte faldt ud til hans fordel.

Første sæt måtte i tiebreak, før Novak Djokovic vandt med 7-6.

Andet og tredje sæt var tætte opgør, som Wawrinka fik kæmpet sig sejrrigt ud af.

Ved stillingen 1-0 til schweizeren i fjerde sæt kom Djokovic til skade under en af kampens mange længere dueller.

Serberen tog sig til inderlåret og pegede på sin tå, mens han skar en grimasse.

Skaden påvirkede tilsyneladende Djokovic så meget, at han efterfølgende måtte skrige smerten ud under duellerne med schweizeren, der hurtigt brød Djokovic' serv.

Ved stillingen 3-1 til Wawrinka i fjerde sæt valgte Djokovic at tage en medicinsk timeout for at få styr på sin skade.

Det blev mødt med stor utilfredshed fra en åbenlyst irriteret Wawrinka, der mente at Djokovic kunne have taget timeouten tidligere.

I resten af sættet havde Wawrinka et klart overtag, og han formåede at sende en haltende Djokovic ud på lange løbeture under duellerne.

Stanislas Wawrinka kunne dermed serve sejren hjem med cifrene 6-3 i fjerde sæt.

Det blev altså ikke til en gentagelse af sidste års triumf i US Open for Djokovic. Serberen har i alt 12 grand slam-titler.