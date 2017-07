Wall afrunder dyr sommer for NBA-klubber med kæmpekontrakt

Flere medier skriver, at kontrakten vil indbringe stjernen 170 millioner dollar (lidt under 1,1 milliard kroner).

Basketballklubben Washington Wizards' guard John Wall siger, at han har underskrevet en kontraktforlængelse på fire år.

26-årige Wall spillede en stor sæson i verdens bedste basketball-liga, NBA, hvor han førte Washington frem til kvartfinalerne.

- Jeg har underskrevet min forlængelse. I ved, hvor jeg har lyst til at være. Jeg elsker at være her i D.C., jeg elsker klubben, mine holdkammerater og vores fans, siger Wall i en video, der er lagt ud på Twitter.

Wall runder dermed nogle vilde uger af i NBA, hvor flere spillere har fået milliardkontrakter.

Først skrev Golden State Warriors' Stephen Curry den på daværende tidspunkt største kontrakt i NBA's historie.

Currys nye femårige aftale med ligaens regerende mesterhold giver ham en samlet indtjening på 201 millioner dollar svarende til 1,3 milliarder kroner.

Lidt over en uge senere underskrev Houston Rockets' James Harden en kontrakt, der over de næste seks sæsoner sikrer ham et samlet beløb på 228 millioner dollar. Det svarer til 1,5 milliarder kroner.

Walls seneste sæson var statistisk blandt de bedste i NBA. Han scorede i snit 23,1 point per kamp, mens han diskede op med 10,7 assist og to bolderobringer per kamp i sin syvende professionelle sæson.