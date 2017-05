Wada får mere magt med nyt regelsæt

Det Internationale Antidopingagentur (Wada) forventer at blive i stand til at anvende sanktioner i stedet for kun at kunne foreslå dem.

Regelændringen vil betyde, at Wada i fremtiden vil kunne anvende sanktioner over for blandt andet nationer, forbund og nationale olympiske komitéer, der bliver stemplet til ikke at være i overensstemmelse med Wadas regler.

I dag er Wada kun i stand til at foreslå, at der iværksættes sanktioner.

Baggrunden for at ændre reglerne er det kaos, der opstod i forbindelse med Ruslands deltagelse ved OL i Rio i 2016.

På det tidspunkt var alle russiske atletikudøvere suspenderet fra at stille op i internationale atletikkonkurrencer, fordi russerne ifølge Wada har et statskontrolleret dopingprogram og slet ikke lever op til Wadas regler.

Det fik Wada til at anbefale, at Rusland helt blev udelukket fra at deltage i OL i Rio, men Den Internationale Olympiske Komité (IOC) afviste forslaget og lod det være op til de enkelte specialforbund at træffe en afgørelse.

Det gav kaotiske tilstande, hvor ingen kort før OL anede, om de russiske atleter måtte deltage.

- Man er nødt til at få et eller andet på plads, så man ved, hvilke regler der gælder.

- Hvis vi siger til nogen, at de ikke er i overensstemmelse, så orienterer vi derfor IOC og andre, og så vil IOC være bundet af reglerne, siger Dick Pound, der er tidligere præsident i Wada og nuværende medlem af agenturets Foundation Board, ifølge Reuters.

Målet er, at Wadas nye regler på området kan vedtages på et møde i Wada til november.

Sker det, vil Wada i fremtiden i ekstreme tilfælde kunne udelukke nationer og forbund fra at deltage ved eksempelvis OL og verdensmesterskaber.

En nation eller et forbund vil så kunne appellere til et uafhængigt panel, og hvis panelet underkender Wada, så vil Wada kunne indbringe sagen for Den Internationale Sportsdomstol (CAS).