Wada er tæt på at ophæve russisk antidopingkarantæne

De mørke dopingskyer over Rusland kan så småt være på vej væk.

Men der er nu sket så store fremskridt i det skandaleombruste land, at Wada snart forventer at ophæve suspenderingen, så Ruslands Antidoping Agentur (Rusada) igen kan teste atleter.

Det siger Wada-præsident Craig Reedie.

- Der bliver lavet et stort stykke arbejde i Rusland, lyder det fra Reedie ifølge AFP.

- Bestyrelsen har besluttet, at hvis vi modtager den nødvendige information, som jeg er sikker på, vi gør, så vil Ruslands Antidoping Agentur være i stand til at genoptage sit testprogram.

Ifølge McLaren-rapporten, som afslørede dopingproblemerne i Rusland, var Rusada medskyldig i svindel med dopingprøver, men der er sket meget siden.

Reedie mener, at Rusada har taget mange og nødvendige tiltag for at forbedre sit image samt efterleve kravene fra Wada.

Faktisk er russerne så langt i genopretningsplanen, at Wada forventer, at Ruslands dopinglaboratorier allerede i juni vil kunne genoptage arbejdet med at analysere dopingprøver.

Det er gode nyheder for russisk idræt, hvis atletikforbund fortsat er suspenderet af Det Internationale Atletikforbund (IAAF).

Suspenderingen betød, at samtlige russiske atletikudøvere var udelukket fra OL i Rio sidste sommer.

Kun længdespringeren Darya Klishina var med ved OL, fordi hun via bopæl i udlandet gennem flere år kunne bevise, at hun ikke var indblandet i snyd med doping i Rusland.