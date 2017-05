WTA-chef kritiserer fransk Sharapova-beslutning

Tennisorganisationen WTA er uenig i Det Franske Tennisforbunds begrundelse for ikke at tildele Maria Sharapova et wildcard til French Open.

Den 30-årige russer har været i karantæne i 15 måneder, og WTA-chef Steve Simon mener, at den 30-årige russer har udstået sin straf.

Derfor skal Sharapova ifølge Simon behandles som alle andre, der befinder sig langt nede på verdensranglisten.

- Turneringer må selv bestemme, hvem de giver wildcards, siger WTA-chefen i en udtalelse.

- Jeg støtter de spillere, der har fået et wildcard og ønsker dem held og lykke.

- Men jeg er ikke enig i begrundelsen bag beslutningen omkring Maria Sharapova. Hun har udstået den straf, hun har fået af CAS (Den Internationale Sportsdomstol, red.), siger han.

Steve Simon mener ikke, der er grund til at straffe Sharapova yderligere ved at afskære hende muligheden for et wildcard.

Holdningen er en anden hos chefen for Det Franske Tennisforbund, Bernard Giudicelli Ferrandini. Tirsdag sagde han følgende:

- Der kan blive uddelt wildcard til en spiller, der kommer tilbage efter en skade. Der kan ikke blive givet wildcard til spillere, der kommer tilbage efter doping.

- Hun vil måske være meget skuffet, men det er mit ansvar og mit job at beskytte de høje standarder om sporten, der skal spilles uden tvivl om resultatet.

Sharapova, der to gange har vundet French Open, blev sidste år dømt for at benytte det forbudte stof meldonium.

Det lange fravær fra tennisscenen betyder, at russeren i øjeblikket er helt nede som nummer 211 på verdensranglisten.