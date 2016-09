Vuelta-vinder Nairo Quintana: En drøm går i opfyldelse

Colombianeren tillod først sig selv at juble, da han kørte over målstregen i Madrid på Vueltaens sidste etape.

Movistar-rytteren har kørt i den røde førertrøje gennem det meste af Vueltaen, som han i år vandt for første gang.

- Jeg har forsøgt at vinde Vueltaen så mange gange. I morges lå det i baghovedet på mig, at jeg var vinderen, men jeg skulle stadig over målstregen først, og før det kunne jeg ikke række armene i vejret, siger Nairo Quintana.

Det er hans anden samlede sejr i et af de store etapeløb.

I 2014 vandt Nairo Quintana Giro d'Italia.

Colombianeren vandt Vueltaen med et forspring på 1 minut og 23 sekunder til Tour de France-vinderen Chris Froome.

- Naturligvis kom jeg her for at vinde. Men efter det år, vi har haft, med Touren, OL og Vueltaen, har det foreløbig været min bedste sæson, siger den britiske Sky-kaptajn.