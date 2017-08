Vred Roma-stjerne smækker døren til belgisk landshold

AS Romas belgiske midtbanestjerne Radja Nainggolan meddeler, at han ikke længere står til rådighed for Belgiens landshold.

- Han (Roberto Martínez, red.) ringede til mig klokken 11 (en time før landsholdsudtagelsen, red.) og sagde, han havde indtryk af, at jeg ikke var fokuseret nok, da jeg var med landsholdet i juni. Jeg var ved at eksplodere, da jeg hørte det, lyder det fra Nainggolan.

Ifølge spilleren selv drejer sagen sig om, at han, ligesom flere andre spillere i øvrigt, kom 37 sekunder for sent til et taktikmøde, fordi elevatoren på hotellet lod vente på sig.

Radja Nainggolan var en vigtig brik på Belgiens hold til EM sidste sommer og står noteret for 29 kampe i nationaltrøjen.

Det bliver de eneste for nu, for Nainggolan har meget lidt til overs for Roberto Martínez.

- Nu stopper jeg med at spille landsholdsfodbold. Det giver ingen mening, siger Roma-stjernen og retter skytset mod udtagelseskriterierne.

- Han udtager Youri Tielemans, der sidder på bænken og spiller få minutter for Monaco.

- Ved udtagelsen sagde Martinez, at "The Red Devils" (landsholdets kælenavn, red.) skal spille i topturneringer. Nu spiller Axel Witsel i Kina og bliver alligevel udtaget. Det er okay. Men jeg skal steppe op? Helt ærligt.

Radja Nainggolan har scoret seks mål for Belgien. To af dem blev sat ind ved EM i Frankrig sidste år.