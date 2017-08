Vraget Chelsea-stjerne føler sig behandlet som kriminel

- Jeg ville ikke få adgang til førsteholdets omklædningsrum, og jeg ville ikke have kontakt med gutterne.

- Jeg er ikke kriminel, og jeg gør ikke noget forkert. Jeg synes ikke, det er fair, at jeg skal behandles på den måde, efter alt hvad jeg har gjort, siger Costa til avisen.

I lørdags åbnede Chelsea sæsonen med at tabe 2-3 hjemme til Burnley i Premier League.

Det skete uden 28-årige Costa, der fortsat befinder sig i Lagarto i det nordøstlige Brasilien, hvor den brasilianskfødte spanier har familie.

I sidste sæson blev Costa topscorer med 20 ligamål for Chelsea, som vandt det engelske mesterskab.

Conte har ifølge Costa meddelt, at angriberen ikke har en fremtid i klubben.

- Jeg respekterer ham som en udmærket træner. Han har gjort et godt stykke arbejde, men han er ikke en træner, som knytter bånd til sine spillere. Han udstråler ingen karisma, mener Costa.

Han åbner desuden op for at strejke og blive i Brasilien uden at spille fodbold, hvis ikke han får lov til at skifte klub i sommerens transfervindue.

- Jeg er åben for at blive boende i Brasilien i et år uden at spille. Også hvis Chelsea giver mig bøder hver uge og ikke betaler mig løn. Jeg vil komme stærkere tilbage, siger Costa.

Et skifte tilbage til Atlético Madrid er det, Costa drømmer om. Han spillede for den spanske klub mellem 2010 og 2014.

- Jeg ønsker, at aftalen med Atlético bliver løst i denne måned. Min tanke er at tage til Madrid, træne der og være i bedst mulig form før VM.

- Jeg har takket nej til flere tilbud. Chelsea ønsker at sælge mig til Kina og andre hold, men jeg trives bedst i Spanien.

- Jeg vil til en klub, jeg ønsker at være i. Ikke den klub som betaler mest. Diego Simeone (Atlético-træner) ønsker mig. Det er tydeligt. Jeg har altid haft et nært forhold til ham, siger han.

Det gør ikke situationen nemmere, at Atlético Madrid har fået forbud om at købe nye spillere i sommerens transfervindue.

Costa kom til Chelsea fra Atlético Madrid i sommeren 2014. Han står noteret for 59 mål i 89 kampe i alle turneringer. Alt tyder på, at han har spillet sin sidste kamp for London-mandskabet.