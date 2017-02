Voldsomme styrt præger skisportens alpine VM

Onsdag gik det værst ud over østrigeren Mirjam Puchner, som brækkede benet to steder under træningen til kvindernes styrtløb.

Lægen for det østrigske hold, Erich Altenburger, oplyser, at bruddene var "rene", og alt tyder på, at hun kommer sig fuldstændig efter sin operation.

Allerede tirsdag kom det første slemme styrt, da Martin Khuber fra Kasakhstan styrtede og brækkede to nakkehvirvler. Han har ligeledes været gennem en operation.

Mange løbere udgik, nogle voldsommere end andre, under onsdagens konkurrencer på den svære piste i St. Moritz.

En del slap med overfladiske skrammer, men ikke alle var så heldige.

- Olivier Jenot fra Monaco har fået konstateret indre blødninger, efter at han mistimede et hop, men ingen vitale organer er beskadiget, fortæller VM-lægen Marcus Deplazes ifølge NTB.

Amerikaneren Thomas Biesemeyer slog desuden sin skulder ud af led, da han styrtede.

En løber, som selv er styrtet en del gange og har været igennem seks knæoperationer i karrieren, er canadieren Erik Guay. Men han var flyvende onsdag og tog VM-guld i Super-G.