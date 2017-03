Vinterpausen har sparket liv i OB's svenske målskytte

I efteråret blev de kritiseret for ikke at score nok, men tingene er vendt på hovedet for OB-spillerne efter to flotte hjemmekampe med en samlet målscore på 7-0.

- Det er en dejlig følelse at score og at spille godt, siger den svenske kantspiller.

- Vi spiller mere direkte og mere på omstillinger. Det har virket, og så giver det altid selvtillid, når man sparker bolden ind.

- Kent Nielsen (OB's træner, red.) har troet på mig og på holdet, og vi har arbejdet hårdt i opstarten, siger Rasmus Jönsson.

Kent Nielsen kan mærke, at hans mandskab har fået ny energi efter nytår, og det er en af forklaringerne på, at Jönsson endelig er begyndt at få udbytte af sit hårde arbejde.

- Hele holdet, hele truppen brugte enormt meget energi på at blive ved med at præstere i efteråret, og vinterpausen har gjort, at vi kunne lade op og gjort os bedre rustet til den situation, vi er i nu.

- En spiller som Rasmus Jönsson spillede rigtig mange gode kampe i efteråret. Han er altid i top-3 over de spillere som løber mest, men offensive spillere bliver altid målt på mål og assist.

- Jönsson har også været den første til at erkende, at han scorede for lidt i efteråret, men vinterpausen og roen til at begynde forfra betyder meget for et hold og for den enkelte spiller, siger Kent Nielsen.

OB ligger fortsat til at skulle spille nedrykningsspil, men med sejren over AaB rykker holdet to pladser op i tabellen og ligger aktuelt på en 11.-plads.

Fynboerne møder Sønderjyske i næste runde.