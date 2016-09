Villarreal forhindrer Real Madrid i ny ligarekord

Efter 16 ligakampe i træk med sejre stoppede stimen for Real Madrid onsdag aften.

Her lykkedes det nemlig for Villarreal at få 1-1 med fra den spanske hovedstad i et tempofyldt opgør.

Dermed missede Real Madrid muligheden for at slå rekorden for flest ligasejre i træk.