Vildt Sønderjyske-comeback sikrer uafgjort mod OB

Opgøret endte 2-2, efter at Rasmus Festersen og Anders K. Jacobsen havde bragt OB foran 2-0. Christian Jakobsen reducerede med 12 minutter igen, og i kampens sidste sekund udlignede Marcel Rømer til slutresultatet.

Sønderjyske leverede et vanvittigt comeback og sikrede det ene point i fredagens hjemmekamp mod OB i Alka Superligaen.

Med det uafgjorte resultat holder begge hold snor i sjettepladsen med hver ni point efter syv kampe.

Opgøret blev indledt i et højt tempo med Sønderjyske som spilstyrende, og efter blot et enkelt minut var hjemmeholdets Philip Zinckernagel tæt på at bringe værterne i front efter en hælaflevering fra Mikael Uhre.

Få minutter senere blev OB-træner Kent Nielsen tvunget til at foretage en tidlig udskiftning, da kantspilleren Casper Nielsen vrikkede om efter en duel, og ind kom Ryan Larsen for fynboerne.

OB virkede mest afventende, men efterhånden fik gæsterne bidt sig mere ind i opgøret, og kort før pausen kunne OB bringe sig i front med 1-0.

Rasmus Festersen tog sig af et frispark fra kanten af feltet, og en halvdårlig afslutning fra offensivspilleren blev afrettet af Niki Zimling og trillede ind bag Sønderjyske-keeperen.

Rasmus Festersen måtte efter sin scoring lade sig udskifte med en skade.

Kort inde i anden halvleg havde Sønderjyske en mulighed for at få bragt balance i regnskabet på et straffespark, men Philip Zinckernagel skød forbi.

Lidt efter blev endnu et straffespark tildelt. Denne gang var det til fynboerne, og Anders K. Jacobsen sparkede sikkert bolden i mål til 2-0 efter en time.

OB trak sig længere tilbage på banen mod slutningen, og det gav plads til værterne, der med 12 minutter igen fik reduceret ved Christian Jakobsen.

Sønderjyske fortsatte presset, og i overtiden landede bolden så i hovedet på Marcel Rømer tre minutter inde i overtiden, og dermed udlignede Sønderjyske til 2-2.