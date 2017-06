Viktor Fischer skifter til Bundesligaen

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

- Viktor Fischer er en meget spændende spiller med et stort potentiale, siger Mainz' sportsdirektør, Rouven Schröder.

- Han er en teknisk dygtig angriber, kreativ og stærk i afslutningerne, som med sine kvaliteter vil gøre vores trup stærkere og mere varieret, lyder det.

Fischer skiftede før sidste sæson til Middlesbrough, men fik aldrig sit gennembrud på det målfattige mandskab.

Det blev blot til 13 målløse ligakampe, inden den nordengelske klub rykkede ud af det fine selskab.

Selv siger Fischer, at det er sportsdirektør Schröder og Mainz-træner Sandro Schwarz, der har overbevist ham om, at Mainz er det rigtige sted at genstarte karrieren.

- Mainz er den rigtig klub for mig, for at jeg igen kan nyde at spille fodbold. Mainz er en dejlig by, og vi har et godt stadion, siger Viktor Fischer.

- Jeg vil hurtigt blive en del af holdet og klubben og vil hurtigt i form, så jeg kan byde ind med mine kvaliteter som offensivspiller.

Luftforandringen vil formentlig også blive godt modtaget af landstræner Åge Hareide, der brugte Fischer i startopstillingen i den første del af VM-kvalifikationen.

Men efterhånden som det blev mere og mere sparsomt med spilletid i Middlesbrough, røg Fischer af landsholdet og har slet ikke været udtaget i 2017.

I alt er han noteret for 15 landskampe siden debuten i 2012.