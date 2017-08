Viktor Axelsen inden VM-kvartfinale: Jeg har steppet op

- Jeg kom ind med ro og god fokus i de første to kampe, men nok lidt for meget ro. Men jeg fik heldigvis steppet et gear mere op i tredjerundekampen og fik mere fart i spillet.

- Jeg følte mig mere klar og befandt mig bedre på banen end i de to andre kampe, siger Viktor Axelsen i en pressemeddelelse.

Axelsen og Chou Tien Chen har mødt hinanden flere gange, og det er kun blevet til et enkelt danske nederlag indtil videre.

I første runde vandt Axelsen i tre sæt over japanske Takuma Ueda, i anden runde blev det til en sejr i to sæt over finske Eetu Heino, inden danskeren torsdag fandt storspillet frem og slog Ng Ka Long Angus fra Hongkong i to sæt.

Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen spiller også kvartfinale fredag, hvor modstanderne er Shiho Tanaka og Koharu Yonemoto fra Japan.

Det samme gør Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding, som møder det japanske par Takeshi Kamura og Keogo Sonoda, mens Mathias Boe og Carsten Mogensen får kinesisk modstand i form af Liu Cheng og Zhang Nan.

Axelsens kvartfinale spilles cirka klokken 13.00 fredag.