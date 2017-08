Vikarierende FCK-back: Champions League er en kæmpe drøm

Senere denne måned får han en ny chance i playoffrunden med FC København. Thomsen og holdkammeraterne kom et skridt nærmere det forjættede land med den samlede sejr på 4-2 over makedonske Vardar onsdag.

For tre år siden forpassede Nicolaj Thomsen chancen for at kvalificere sig til Champions League-gruppespillet sammen med AaB.

- Det er en kæmpe drøm at spille Champions League og én af grundene til, at jeg valgte at komme til FC København, da muligheden er til stede her. Jeg håber og tror, vi kan komme med, siger Nicolaj Thomsen.

Han var også lettet. I den første kamp i Makedonien, der blev tabt 0-1, misbrugte han en stor chance kort før tid.

- Det var vigtigt at gå videre, ellers havde den gjort lidt mere ondt. Jeg er glad for, at jeg ikke skal græde mig i søvn over det, siger Thomsen med et smil.

Han blev hentet til FCK som offensivspiller, men onsdag spillede han 90 minutter som højreback.

Træner Ståle Solbakken har kigget Thomsens vej til denne position, da Tom Høgli er skadet, og Peter Ankersen endnu ikke er klar til at starte inde efter sin skade.

Desuden er Nicolai Boilesen, der har vikarieret på pladsen, blevet skadet.

- Nu fik jeg et lille indhop på pladsen (mod Hobro, red.) og har trænet den i en uges tid, så vi har talt om, hvad jeg skal og ikke skal.

- Men det er da en uvant position, og der var perioder, hvor jeg kunne have gjort noget anderledes, men overordnet set gik det rigtigt godt, synes jeg, lyder det fra Thomsen.

FCK har haft en svær start på sæsonen resultat- og spillemæssigt, og derfor kan den samlede sejr over Vardar være med til at booste holdet.

- Jeg er meget lettet. Vi havde set os selv gå videre på forhånd, så det havde været en skuffelse at ryge ud.

- Vi har kæmpet lidt med det, og der har været kampe, hvor vi ikke har fået resultatet med. Derfor kan resultatet være meget vigtigt for holdet i den kommende periode, vurderer Thomsen.

I første omgang gælder det lokalopgøret ude mod Brøndby på søndag.

- Det bliver en megafed kamp. Med det gode resultat her, bliver stemningen på lægterne nok endnu bedre, forventer Thomsen.