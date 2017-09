Vidunderdreng scorer og trækker rødt kort i PSG-debut

Kylian Mbappé kom i centrum, da han fredag aften fik sin debut for Paris Saint-Germain i den bedste franske fodboldrække.

Det 18-årige kæmpetalent, som PSG i første omgang har lejet i Monaco med mulighed for at købe ham for et milliardbeløb, scorede et mål og trak et rødt kort, da PSG vandt 5-1 ude over Metz.