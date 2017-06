Videodommer giver rødt kort til forkert spiller

Den colombianske dommer på banen, Wilmar Roldán, gav Camerouns Sebastien Siani et gult kort for en forseelse mod Tysklands Emre Can. Men problemet var bare, at det ikke var Siani, der havde begået forseelsen.

Efterfølgende så dommeren situationen igennem på video, men det blev det ikke meget bedre af, for det medførte, at Siani fik det røde kort i stedet for det gule.

Det var først, da de colombianske spillere insisterede på, at dommeren tog videoteknologien i brug endnu en gang, at Ernest Mabouka, der havde begået forseelsen, fik tildelt det røde kort i stedet for Siani.

Den camerounske landstræner, Hugo Broos, havde efterfølgende svært ved at blive klog på, hvad der var sket.

- Alle er forvirret - inklusiv mig, siger han ifølge Reuters.

- Først så jeg et gult kort, så var det et rødt kort, så kom han (dommeren, red.) ud til juryen på sidelinjen, så gik han ind på banen igen, så gav han det røde kort til en anden spiller, så lad være med at spørge mig, hvad der skete, siger træneren.

Det er ikke første gang i turneringen, at videoteknologien har været i fokus. Den er blandt andet blevet beskyldt for at ødelægge spillets flow på grund af flere spilstop.

Teknologien bliver afprøvet under Confederations Cup med henblik på at se, om det er noget, der skal benyttes fremadrettet.

Tyskland vandt kampen 3-1 og er klar til semifinalen.