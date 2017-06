Videodommer fik hovedrolle under Portugal-Mexico

Mexico kom bedst ud til kampen og dominerede i form af boldbesiddelse, mens Portugal ikke kunne få spillet til at hænge sammen.

Søndag spillede Portugal 2-2 mod Mexico i Kazan ved de to holds første kamp ved Confederations Cup, som er en optakt til næste års VM, der spilles i Rusland.

Portugal er kendt for at være langsomme startere, men når man har spillere som Cristiano Ronaldo på sit hold, så kan der hurtigt opstå chancer.

Det var da også en afslutning på overliggeren fra superstjernen, der førte til, at Pepe på returbolden scorede kampens første mål i det 22. minut.

Men i stedet for en portugisisk føring blev der skrevet historie ved Confederations Cup, da dommeren i forbindelse med scoringen for første gang valgte at benytte sig af videodommerens altseende øje.

Målet blev annulleret, for dommeren på banen fik at vide fra videodommeren, at der var adskillige portugisiske spillere offside i forbindelse med en situation, som ledte op til målet.

Men de forsvarende europamestre lod sig ikke slå ud, og i det 34. minut bragte de sig foran.

Cristiano Ronaldo viste godt overblik, da han fandt en helt fri Ricardo Quaresma i feltet, som smart satte bolden ind til portugisisk føring.

Hen mod slutningen af første halvleg fik mexicanerne igen fat, og der kom en udligning.

Portugals Raphaël Guerreiro gik forkert af et indlæg i feltet, bolden endte ved angriberen Javier "Chicharito" Hernández, der i det lille felt kunne heade udligningen i kassen.

På trods af flere gode muligheder til begge hold i anden halvleg, så skulle vi helt frem til det 86. minut, før der igen blev scoret.

Southamptons Alves Cedric satte bolden ind fra en god position i feltet, men de portugisiske fans måtte vente lidt med at fejre, for dommeren tog igen videodommeren i brug. Men denne gang var der ikke noget at komme efter.

Kampen var dog ikke slut endnu, og i overtiden faldt udligningen, da Héctor Moreno kom først med hovedet på et hjørnespark og headede bolden ind til slutresultatet 2-2.

Senere søndag aften spilles søndagens anden kamp ved Confederations Cup, når Cameroun og Chile tørner sammen.