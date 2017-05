Viborg trods godt udgangspunkt: Vi skal gøre det bedre

Et tilfredsstillende resultat for cheftræner Johnny Mølby, der dog vil se en bedre præstation i søndagens returkamp i Viborg.

Viborg fik onsdag det bedste udgangspunkt, da holdet i den første af to playoffkampe mod 1. divisionsmandskabet fra FC Helsingør spillede 1-1 på udebane.

- Det var en vanskelig kamp på udebane mod et hold, der spillede en fin kamp, meget ubekymret og spillede frisk til.

- De havde alt at vinde. Spillemæssigt kan og skal vi og gøre det meget bedre, men vi fik et rigtig brugbart resultat, siger Mølby.

Viborg-træneren mener, at tempoet er nøglen til at sikre klubben overlevelse i Alka Superligaen, når Helsingør søndag kommer på besøg til den afgørende kamp i domkirkebyen.

- Banen i Viborg er bare anderledes, og den er klart hurtigere, så det bliver et andet tempo. Vi skal udfordre dem fra første fløjt, og så tror jeg også på, at vi går videre, når der bliver fløjtet af. Men det bliver ikke en let opgave.

- Vi skal være aggressive og lægge endnu mere pres på boldholderen, og det tror jeg også, at vi kommer til.

Hos anfører Jonas Kamper var der også glæde at spore over det uafgjorte resultat, efter at superligamandskabet kom bagud undervejs i onsdagens kamp.

- Vi skal være tilfredse. Vi scorede vel på det eneste skud, som vi havde i anden halvleg, og så skal vi være glade for at komme herfra med 1-1, siger Kamper.

- Vi skal tage med, at vi får et rigtig vigtigt mål. 1-1 er 100 gange bedre end 0-0, og det skal vi ikke glemme, siger anføreren.

Med resultatet i Helsingør, er Christian Lønstrups tropper presset til at score i søndagens returkamp, hvis nordsjællændernes drøm om oprykning til Alka Superligaen skal gå i opfyldelse.