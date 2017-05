Viborg-træner sur og lettet efter samlet sejr

- Vi spillede en forfærdelig fodboldkamp, og jeg vidste ikke, at et 0-1-nederlag kunne føles så dejligt, siger Mølby.

- Det blev en kamp på Horsens' præmisser, og jeg var satme sur i pausen. Jeg synes slet ikke, vi spillede fremad, men vi løb og kiggede op på uret i stedet for at gøre det, vi er gode til.

- Horsens er dygtige og fik gjort det til en bøvlet kamp, så jeg er glad for, at vi er videre, men ikke andet, siger Mølby.

Trods den samlede sejr er det endnu ikke sikkert, at Viborg sikrer sig en ny sæson i Superligaen, men holdet undgår at skulle møde enten AGF eller Esbjerg om direkte nedrykning.

Det glæder Mølby, som mener, at det er en stor fordel, at holdet ikke længere skal spille med presset om at rykke direkte ned.

- Jeg er glad for, at vi ikke skal ud at spille de kampe, som Horsens skal spille, men det bliver stadig nogle giftige kampe for os.

- Der er en klart større mulighed for at overleve i de kampe, vi skal spille.

- Vi har muligheden for at redde os direkte, og gør vi ikke det, skal vi møde nummer tre fra 1. division (i stedet for nummer to, red.), siger Mølby.

Viborg finder sin kommende modstander onsdag aften, når AGF og Esbjerg mødes i Aarhus. Første kamp mellem de to hold endte 0-0.