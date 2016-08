Viborg-træner: Bedre end FC Midtjylland i 80 minutter

- Hvor vi sidste sæson var presset ud i omstillinger, så gik vi ud og spillede en fuldstændig åben kamp mod FC Midtjylland, der er vant til at vinde medaljer, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad over.

- Jeg er da lidt skuffet, for vi ville da rigtig gerne have vundet den her fodboldkamp. Men hvis jeg ser på, hvordan vi spiller kampen, så synes jeg, at vi er kommet langt, siger Mølby og fortsætter:

- I de første 80 minutter synes jeg, at vi var en tak dygtigere, end de var, både i organisation, men også i tanke og handling, og det kreative, og jeg er også glad for, at vi kunne holde Midtjylland væk i de minutter.

- Men i de sidste ti minutter fik vi problemer, hvor de fik trykket os ned, men indtil da havde de kun deres lange indkast, og ellers var de ikke i stand til at true os. Til gengæld havde vi optræk til nogen ting, der gjorde, at vi havde mulighed for at score, siger Mølby.

Viborg-målmand Peter Friis mente efter kampen, at de grønstribede er tæt på at få forløst det potentiale, der er i holdet.

- Vi fortsatte den opadgående kurve, vi har haft i de sidste uger siden vores blamage i den første kamp mod FC Nordsjælland. Vi mangler stadig lige fem procent i at få forløst det store potentiale, vi har i holdet, synes jeg.

- Store dele af vores spil på banen ser rigtig godt ud, men når vi kommer op omkring feltet, skal vi være en lille smule skarpere og spille chancerne større. Det syntes jeg, vi havde muligheden for, siger Viborg-keeperen.

Efter søndagens pointdeling er Viborg nummer otte i Alka Superligaen med otte point for syv kampe.