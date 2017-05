Viborg spiller sig tættere på overlevelse i Superligaen

Da Viborg havde vundet den første kamp med 3-0, var det dog nok til at vinde samlet med 3-1, og Viborg kan dermed se frem til at møde vinderen af opgørene mellem AGF og Esbjerg.

Vinder Viborg også samlet over et af de hold, bliver holdet i Superligaen, mens et nederlag byder på playoffkampe mod nummer tre fra 1. division.

For Horsens betyder nederlaget, at holdet skal møde taberen af AGF og Esbjerg i næste runde, hvorfra taberen rykker ud af Superligaen, mens vinderen møder nummer to fra 1. division i playoffkampe.

Viborg startede tirsdagens kamp aldeles usikkert, hvor spillerne virkede nervøse, så Horsens derfor flere gange kom tæt på et tidligt mål.

Kort før den halve time kom hjemmeholdet foran, da kantspilleren Peter Nymann tæt under mål kunne heade bolden i nettet.

Få minutter før pausen var det to gange tæt på 2-0, da Mikkel Qvist headede bolden på overliggeren, mens Lasse Kryger i halvlegens overtid sparkede tæt forbi mål.

Horsens fortsatte dominansen i anden halvleg og kom efter få minutter igen tæt på en scoring efter et hjørnespark.

Viborg havde svært ved at få gang i spillet, men formåede at holde Horsens fra den scoring, som for alvor ville bringe spænding tilbage i kampen.

Viborgs og AC Horsens' kommende modstandere, AGF og Esbjerg, mødes onsdag i Aarhus. Første opgør mellem de to hold endte 0-0.