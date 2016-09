Viborg må undvære forsvarsspiller med psykiske problemer

- Jeg har det ikke godt hverken fysisk eller psykisk lige for tiden.

- Jeg har været igennem et svært forløb i hele min tid her med langvarige skader, og det har krævet rigtig meget at komme igennem. Nu er jeg nået til et punkt, hvor jeg desværre ikke længere har det ret godt, siger Jeroen Veldmate.

I sidste sæson spillede han de første ni ligakampe, men var siden skadet resten af sæsonen.

Hollænderen startede inde fire gange i begyndelsen af denne sæson, mens han var på bænken så sent som 28. august, da Viborg spillede uafgjort mod FC Midtjylland.

- Jeroen er kommet til os og har fortalt omkring sin situation. Det er selvfølgelig meget beklageligt for både ham og for klubben, og vi respekterer, at han ikke er i stand til at træne for tiden.

- Sammen er vi i tæt dialog omkring en holdbar plan for fremtiden, siger Morten Jensen, direktør i Viborg FF.

Veldmate kom til Viborg i sommeren 2015.

Viborg kan erstatte Veldmate med Mikkel Rask, Søren Reese og Jacob Dehn i det centrale forsvar. Næste opgave for klubben er søndag eftermiddag på udebane mod Brøndby.