Viborg henter vraget AGF-angriber i Georgien

Viborg skal i foråret kæmpe for ikke at rykke ud af Alka Superligaen, og i de bestræbelser har klubben hentet den tidligere AGF'er Mate Vatsadze til klubben.

Siden holdets tilbagevenden til Superligaen kneb det med spilletid, og i sommer vendte han hjem til Georgien og klubben Lokomotivi Tbilisi.

Nu er den 28-årige georgier igen tilbage i Danmark, og det glæder angriberen.

- Jeg er rigtig glad for at være tilbage i den danske Superliga, og jeg glæder mig til at vise, at jeg stadig er en god angriber, siger Vatsadze til klubbens hjemmeside.

- Først og fremmest skal jeg kæmpe mig til en plads på holdet, og så håber jeg, at jeg kan gøre en forskel for Viborg.

Forskellen skal meget gerne ses i modstandernes straffesparkfelt ifølge Viborg-direktør Morten Jensen.

- Vi ved, at Mate Vatsadze er en dygtig boksangriber, der er god til at placere sig i feltet, og han har allerede bevist i dansk fodbold, at han har målnæse, lyder det fra direktøren.