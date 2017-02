Viborg gør Jonas Kamper til ny anfører

- Jeg er utrolig stolt og glad for, at valget faldt på mig.

- Der har været mange store personligheder gennem tiden, der har båret anførerbindet her i klubben, så det er en stor ære, siger Jonas Kamper til Viborgs hjemmeside.

Kantspilleren oplyser, at han er klar til at gå forrest for Viborg, der indtager ligaens sidsteplads. På søndag venter FC Midtjylland på udebane i forårspremieren.

- Jeg skal ikke revolutionere noget, men selvfølgelig bare være endnu mere synlig og tage endnu mere ansvar for holdet.

- Der venter os et vigtigt forår, og her er det i højere grad sammenholdet end enkeltpersoner, der skal sørge for, at vi klarer os igennem det, siger den tidligere Brøndby- og Randers-spiller.

Viborg oplyser samtidig, at Kristoffer Pallesen og Jeppe Grønning er nye viceanførere i klubben.