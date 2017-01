Viborg forstærker sig med ghanesisk stopper

- Jeg er rigtig glad. Det føles godt at være her, og jeg er glad for at få chancen i den danske Superliga, som er den bedste liga i Skandinavien.

- Jeg har hørt meget godt om Viborg, og jeg vil arbejde hårdt for en plads på holdet her.

- Vores store mål er at komme fri af nedrykning, og jeg vil gøre alt for at hjælpe holdet med at nå det, siger ghaneseren til klubbens hjemmeside.

Viborg-direktør Morten Jensen er tilfreds med at få en ny forsvarsspiller ind på holdet.

- Baba Mensah er en talentfuld og fysisk stærk spiller, som vi har set flere gange for Häcken i sidste sæson.

- Efter et år i Sverige har han vænnet sig til livet i Skandinavien, og vi tror på, at han kan hjælpe os i forårssæsonen.

- Han er en rigtig duelstærk forsvarsspiller, og nu har vi ham i første omgang frem til sommer med mulighed for en permanent aftale, siger direktøren.

Baba Mensah ventes at spille med i Viborgs første testkamp på onsdag mod Skive.