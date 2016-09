Ann Grete Nørgaard er skuffet over ikke at blive udtaget til landsholdet i en trup på 34 spillere.

Viborg-fløj vraget på sin fødselsdag: Det er da træls

- Jeg vil ikke gisne om, hvad grunden til den manglende udtagelse er, men det her var ikke lige det, som jeg havde håbet på at få i 33-års fødselsdagsgave. Det er da træls, siger Ann Grete Nørgaard til Viborg Stifts Folkeblad.

Ann Grete Nørgaard fortæller, at hun ikke selv har meldt fra, og at hun stadig håber på at komme med til EM i Sverige i december.

- Nej, det har jeg ikke. Jeg forholder mig til, at jeg ikke er udtaget, og så må jeg glæde mig over, at det her ikke var udtagelsen til EM, siger Ann Grete Nørgaard.