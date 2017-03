Viborg åbner bundkampen med sejr i Esbjerg

Viborg hentede fredag aften tre livsvigtige point til overlevelseskampen i Alka Superligaen, da bundproppen hentede en 3-1-sejr på udebane i Esbjerg foran 4429 tilskuere.

Resultatet betyder, at vestjyderne missede muligheden for at gå forbi AGF i tabellen. For Viborg, der er ubesejret i foråret, betyder sejren, at der for alvor atter er kontakt med de omkringliggende hold.