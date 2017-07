Vettel undskylder over for Hamilton efter påkørsel

Formel 1-køreren Sebastian Vettel har tænkt sig længe om efter sin kontroversielle handling søndag i forrige uge. Her kørte tyskeren bevidst ind i briten Lewis Hamilton efter en kontakt forinden under grandprixet i Baku.

Den tyske Ferrari-kører, der fører i den samlede VM-stilling, slap mandag for yderligere straf i sagen, da han deltog i en høring hos Den Internationale Motorsportsunion (FIA) i Paris.

Sebastian Vettel har forpligtet sig til at arbejde med unge kørere i det næste år. Han har udsendt en officiel undskyldning til blandt andre Lewis Hamilton, der er tyskerens nærmeste rival i VM-stillingen.

- Set i bakspejlet tror jeg ikke, at han (Lewis Hamilton, red.) havde nogen dårlige intentioner, skriver Sebastian Vettel på sin hjemmeside.

Under grandprixet i Baku, mens der var safetycar på banen, kørte Vettel op i sin britiske rival bagfra, da de var kommet ud af et sving.

Sebastian Vettel mente, at Lewis Hamilton bevidst bremsede op i stedet for at sætte fart i sin racerbil.

Tyskeren blev så ophidset, at han efter episoden kørte op på siden af Hamilton og havde kontakt med britens Mercedes.

Det kostede den utilfredse Vettel en såkaldt stop-and-go-straf på ti sekunder under grandprixet, mens Hamilton ikke blev straffet.

Den bevidste påkørsel vakte stor opsigt og forargelse visse steder, og Vettel beklager altså nu, at han lod sit temperament løbe af med sig.

- I øjeblikkets ophidselse overreagerede jeg, og derfor ønsker jeg at undskylde direkte over for Lewis og alle de mennesker, der så løbet. Jeg indser, at jeg ikke var noget godt eksempel.

- Jeg havde ingen intentioner om at bringe Lewis i fare, men jeg anerkender, at jeg skabte en farlig situation.

- Derfor vil jeg gerne sige undskyld til FIA. Jeg forstår og respekterer de beslutninger, der blev truffet på mødet i Paris, og den straf, som officials udstedte i Baku.

- Jeg elsker denne sport, og jeg er fast besluttet på at repræsentere den på en måde, som kan være et eksempel for fremtidige generationer, skriver Sebastian Vettel i sin officielle undskyldning.

Han endte som nummer fire i grandprixet, mens Lewis Hamilton blev nummer fem.

I den samlede VM-stilling fører Sebastian Vettel med 153 point foran Hamilton, der har 139 point.