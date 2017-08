Vettel tager tre år mere hos Ferarri

Det oplyser Ferrari lørdag ifølge flere nyhedsbureauer.

Sebastian Vettel kom til det traditionsrige hold i 2015 efter seks år og fire verdensmesterskaber som Red Bull-kører.

I sin tid hos Ferrari har Vettel opnået samlede placeringer som nummer tre og fire, og han ligger aktuelt i spidsen af dette års grandprix-serie.

Hen over sommeren har der floreret rygter om, at tyskeren kunne være på vej til at forlade det italienske hold - måske for at slutte sig til Mercedes.

Den teori skød Mercedes-kører Lewis Hamilton dog ned i torsdags med ordene:

- Jeg ved, han ikke ønsker at blive min holdkammerat.

Hamilton er Vettels nærmeste rival i toppen af Formel 1-klassementet, hvor Vettel har 202 point inden søndagens grandprix på Spa-banen i Belgien.

Hamilton har 188 point.