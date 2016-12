Sabine Englert ses her agere sprælle- og redningsmand for FCM Håndbold i Champions League-semifinalen mod ungarske Györ for to og et halvt år siden.

Veteranmålmand tager en sæson mere i FC Midtjylland

Sabine Englert har spillet for FCM Håndbold i over syv år, og hun tager mindst halvanden sæson til.

Den tyske håndboldmålmand Sabine Englert har viet fremtiden til FCM Håndbold, som hun har spillet for siden 2009.

Den 35-årige tysker er kommet sig over de rygproblemer, der tidligere har drillet hende. Derfor forlænger hun karrieren.

- Jeg er en del af et fantastisk hold, og det er jeg ikke klar til at forlade endnu. Samtidig har jeg et godt samarbejde med trænerteamet, og min ryg har det meget bedre end sidste år.

- Min træning er blevet tilpasset godt, så min ryg kan holde til endnu mere, siger Sabine Englert i en pressemeddelelse.

I sidste sæson konkurrerede hun med serberen Ana Vojcic om spilletiden i FCM, men forud for DM-finalerne blev Vojcic gravid og stoppede siden karrieren.

Det har efterladt Sabine Englert som sikkert førstevalg foran konkurrenten Martina Thörn, og i FCM er man godt tilfreds med den fordeling.

- Sabine er blandt verdens bedste målvogtere. Hun er fit for fight og har vist et meget stabilt niveau gennem hele efteråret, siger FCM-direktør Jakob Mølgaard Christensen.

- Det betyder meget for både klubben og holdkammeraterne at vide, at de også har en sikker sidste skanse i Sabine Englert næste sæson, tilføjer han.

I denne sæson er Sabine Englert den målmand i Primo Tours Ligaen med flest redninger. FCM ligger nummer to i ligaen, mens klubben er gået videre til anden fase i Champions League.