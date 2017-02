Veteranen Hvidt knækker pokalvinderne med storkamp

Foran godt 3000 tilskuere kom gæsterne godt fra start, og fra 4-4 trak KIF Kolding fra, da Skjern i modsatte ende ikke kunne få skudt hul på en velspillende Kasper Hvidt.

Fire scoringer på stribe gav 8-4 til KIF, og Skjern lignede et hold, der stadig ikke helt var kommet sig oven på pokaltriumfen i weekenden.

Små syv minutter før pausen fik gæsterne dog to udvisninger næsten lige efter hinanden, og det gav vestjyderne en vej tilbage i kampen.

Fra 5-9 kom Skjern op på 8-9, inden landsholdsfløjen Magnus Landin med halvlegens sidste scoring sendte KIF Kolding København til pause med en føring på to mål - 10-8.

Kort efter pausen fik Skjern kontakt ved 11-11, men det var kun for at se KIF trække fra igen med fire scoringer på stribe.

Nok en gang skulle årsagen findes i en storspillende Kasper Hvidt, som med en redningsprocent på over 50 efter 40 minutters spil overstrålede en ellers også velspillende Tibor Ivanisevic i Skjern-målet.

Hjemmeholdet forsøgte at gå over til at spille syv mod seks i angrebet ved at trække målvogteren ud, men afslutningerne blev ved med at ramme den levende mur i KIF-målet.

Den var også nødvendig, for KIF holdt selv en scoringspause på over ti minutter midt i anden halvleg.

En anden veteran, Bo Spellerberg, var en drivkraft i KIF-angrebet med syv scoringer.

Skjern kom aldrig helt tæt på, og KIF Kolding løb med sejren. Den sender holdet op på 20 point. Skjern forbliver på 21 point i den tætte topstrid.