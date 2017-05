Verdenstoppen i herretennis er ved at få grå hår

Verdenstoppen i herretennis består nu udelukkende af spillere over 30 år.

Historisk har tennisspillere haft svært ved at holde sig i den absolutte top, når de har rundet 30, men sådan er det tydeligvis ikke længere.

- Vi ser lige nu, at de her spillere på 30 år eller mere er på et højere niveau end de unge, siger Michael Mortensen, der er kommentator ved Eurosport.

Han peger på, at det "grå guld" i top-5 har vundet så meget, at presset på dem er lettet.

- De skal ikke jagte point til verdensranglisten. Det er ikke en byrde for dem længere.

- De kan være mere selektive i forhold til, hvilke turneringer de stiller op i, forklarer Mortensen.

35-årige Federer ser i år helt bort fra grussæsonen, der inkluderer det kommende French Open.

Schweizeren har ifølge den tidligere tennisspiller Kenneth Carlsen altid været god til at give sig selv pauser.

- Federer har gennem hele sin karriere været god til turneringsplanlægning.

- Fordi han er så god, så behøver han ikke at spille så mange turneringer for at lave de point, som det kræver at komme ind i turneringerne.

- Federer er en af dem, der har spillet mindst på ATP Touren, og det gør også, at han ikke er så mentalt slidt. Han er ikke brændt ud og er stadigvæk sulten, siger Carlsen.

Han mener, at de samme forhold gør sig gældende på kvindesiden for søstrene Serena Williams og Venus Williams på henholdsvis 35 og 36 år.

Nutidens mange præmie- og sponsorpenge har også gjort det muligt for topspillerne at forlænge tennislivet.

- De her spillere rejser rundt med et helt hold af trænere, diætister og fysioterapeuter, siger Michael Mortensen.

- De har pengene til det og kan hyre de bedste i verden, og det holder dem på 100 procent.

De nuværende topspillere lever et helt andet liv end eksempelvis svenske Mats Wilander gjorde, da han i 1980'erne vandt ti grand slam-titler. Ingen af sejrene kom, efter at han havde passeret 30 år.

- Mats rejste ikke rundt med sine egne fysioterapeuter og diætister, siger Michael Mortensen.

- Hvis han skulle løbe, så var det på samme vilkår som alle andre mennesker. Dengang havde man ikke samme viden om restitution og næring. Mange spillere løb ind i skader.

- Det var også kun nogle få spillere, der tjente kassen. Spillerne stillede også op uge efter uge i mellemstore turneringer, forklarer Mortensen.

Kenneth Carlsen mener også, at den øgede viden og fokus på fysik har gjort, at spillerne holder længere i dag. Lige nu er der en mentalitetsforskel på spillerne over 30 år og de lidt yngre.

- Jeg er skuffet over den næste generation - at de ikke har formået at udfordre toppen, siger Carlsen.

- Det er en generation, der er vokset op med mobiltelefoner, internet og computere. De har ikke haft det samme fokus.

- En spiller som Grigor Dimitrov er et kæmpe talent, men han har været alt for langt tid om at modne.

- Jeg er nu sikker på, at tendensen vender. I dag ser jeg flere juniorer, der har den vilje og indædthed, som det kræver at blive den næste Federer, Nadal eller Djokovic, siger Kenneth Carlsen.

- Vi er også inde i en historisk tid lige nu, hvor der bliver skrevet mange rekorder.

- Federer, Nadal og Djokovic kan hver især stå som verdens bedste i historien, når karrieren er slut, og det motiverer dem alle sammen.

- Federer har lige nu rekorden for flest grand slam-sejre, men han er bange for, at nogen overhaler ham, mener Carlsen.