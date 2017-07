Verdensmester Maja Alm vil til OL og overvejer atletik

Hun drømmer nemlig om at komme til OL, og det harmonerer ikke med at være orienteringsløber, fordi disciplinen ikke er på OL-programmet. Derfor har hun rettet blikket mod atletik.

Maja Alm vandt i begyndelsen af juli verdensmesterskabet på sprintdistancen i orienteringsløb - og sikrede sig yderligere to medaljer ved VM - men hun overvejer at skifte sportsgren.

Senest har hun prøvet kræfter med at løbe 3000 og 5000 meter. I første forsøg på 5000 meter var hun 18 sekunder fra VM-kravet, og det var lovende, siger hun til DR.

- Jeg tror altid, at jeg har haft en drøm om at komme med til et OL. Mine resultater fortæller mig, at OL-drømmen er realistisk.

- Det kræver nok, at jeg løfter mig endnu et niveau på bane, for hvis jeg vælger at gå efter OL-drømmen, skal det også være, fordi jeg har chancen for at løbe i en finale, siger Maja Alm.

Hun var 32 sekunder fra den danske rekord på distancen. Hun skal op og løbe deromkring, hvis hun skal gøre sig gældende ved OL, vurderer hun.

Kroppen skal dog også vænne sig til at løbe på en bane i pigsko frem for løbesko i et ofte kuperet terræn.

- Jeg er klar over, at det kræver, at jeg specialiserer mig mere mod baneløb. Så må jeg se, om min krop kan holde til det skifte. Jeg ved godt, at det ikke er noget, man bare lige gør. Men jeg synes jo heller ikke, at man bare lige løber fem kilometer på 15 minutter og 40 sekunder, siger hun til DR.

I disse dage er hun tilbage som orienteringsløber ved World Games, der er et mesterskab for de sportsgrene, der ikke er på OL-programmet.