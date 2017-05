Verdensetteren Andy Murray blev fejet af banen i Rom

Og nederlaget kunne været blevet endnu større, hvis briten ikke havde hevet sig selv op i slutningen af andet sæt, da han var bagud 1-5.

Murray erkender ifølge The Guardian, at spillet ikke fungerer for tiden.

- Jeg spiller bare ikke godt tennis, og jeg må forsøge at finde ud at, hvordan jeg får vendt det rundt, siger han.

Fabio Fognini slog 31 vindere i sin første sejr nogensinde over Andy Murray. Kampen var overstået efter godt 90 minutter.

- Han returnerede bolden tidligt, ramte bolden tæt på linjerne og dominerede de fleste point. Den eneste chance, jeg egentlig fik, var når han lavede fejl, lyder Murrays kampanalyse ifølge The Guardian.

Ud over sejren kan Fognini glæde sig over, at hans hustru Flavia Pennetta, der er tidligere vinder af US Open, i denne uge venter parrets første barn.

Andy Murray har kun vundet fem ud sine seneste ti kampe. I sidste uges Madrid Open røg han ligeledes i to sæt, da den unge kroat Borna Coric vandt 6-3, 6-3.

I Rom spilles der som i de foregående ugers turneringer på grus som optakt til grand slam-turneringen French Open, der begynder 28. maj.

Trods de seneste ugers dårlige præstationer er Murray optimist med hensyn til sine muligheder i Paris.

- Jeg skal arbejde hårdt de næste ti dage, og så sørge for at spille mig ind i turneringen, siger han.