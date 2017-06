Verdensetter jagter historisk double på vild golfbane

Turneringen afvikles for første gang på golfbanen i Erin Hills i Wisconsin, som med sine 7078 meter i alt er den længste bane i turneringens historie.

Torsdag indledes årets golfmajor US Open, og det bliver en turnering, hvor spillerne, der kan slå langt, får en fordel.

Verdensranglistens nummer ét, amerikaneren Dustin Johnson, vandt US Open sidste år, og han er én af de spillere, som via sin slagstyrke er blandt favoritterne igen i år.

- Jeg kan godt lide svære baner. Jeg har en tendens til at fokusere mere og spille bedre, siger Dustin Johnson ifølge AFP.

- Jeg kan af en eller anden grund godt lide at vide, at par er en god score. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg spiller bedre, når jeg går efter at få par.

Skulle Johnson gå hen og vinde, bliver han den første i 28 år, der genvinder US Open.

Senest det skete var i 1989, hvor Curtis Strange genvandt sin titel fra året før. Han er i dag ekspert på tv og giver Dustin Johnson gode chancer for at gentage bedriften.

- Vi er i en "bombers" (en spiller som slår langt, red.) paradis, og verdens bedste spiller er en "bomber", siger Strange.

- Uanset hvor Dustin Johnson spiller, er han den, der slår længst. Jeg har en fornemmelse af, at han vil være stærk i denne uge.

I 2011 vandt nordireren Rory McIlroy US Open, men han har i denne sæson døjet meget med skader.

Han er dog blevet klar til turneringen, som i år er uden dansk deltagelse. Og McIlroy ser frem til en bane, hvor driveren virkelig kommer i spil.

- Det er vist ingen hemmelighed, at jeg føler, driveren er et af de bedste våben i min golftaske, siger McIlroy ifølge AFP.

På mange af hullerne skal spillerne slå ud i blinde efter fairway, som ikke kan ses fra teestedet, men til gengæld er fairways forholdsvis brede på de fleste huller.

Dustin Johnson forsøger ikke at tale sig selv ud af favoritfeltet, men den svære bane og konkurrencen generelt i majorturneringen gør, at han heller ikke vil love for meget.

- Det er bare en meget, meget svær turnering at vinde, konkluderer den forsvarende mester.