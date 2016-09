Verdensetter Kerber jagter revanche i US Open-finale

Angelique Kerber har revanche til gode mod Karolína Plísková, når de to tørner sammen i finalen ved US Open.

Men når de to spillere træder ind på Arthur Ashe Stadium i New York sent lørdag aften dansk tid, så er det tyskeren, som har revanche til gode.

Det er muligt, at Angelique Kerber er ny verdensetter hos tenniskvinderne og favorit i US Open-finalen mod tjekken Karolína Plísková.

For mindre end en måned siden mødtes Kerber og Plísková i finalen i WTA-turneringen i Cincinnati, og her fik Kerber store klø. Tjekken sejrede overbevisende med cifrene 6-3 og 6-1 ved den lejlighed.

Den kamp husker Kerber tydeligt, og hun er klar til at revanchere nederlaget.

- Jeg ved, at det vil blive svært mentalt for mig, fordi hun ved, at hun slog mig for nogle uger siden, lyder det fra den tyske Australian Open-vinder.

- Men jeg ved til gengæld også, hvordan jeg spillede i Cincinnati. Jeg ved, hvad jeg skal ændre. Jeg vil gå ud og udnytte min chance mod hende og jagte hævn, siger hun.

Efter en fremragende semifinale mod Caroline Wozniacki har Angelique Kerber alt mulig grund til at have selvtillid, men hun ved også, at Karolína Plísková kommer med det samme.

- Hun (Plísková, red.) kommer helt sikkert med stor selvtillid - specielt efter hendes sejr over Serena Williams, siger Kerber.

I det indbyrdes regnskab fører tyskeren 4-3 efter syv tidligere møder.

24-årige Plísková har aldrig tidligere været længere end tredje runde i en grand slam-turnering i 17 forsøg.

28-årige Kerber vandt som nævnt Australian Open i år, mens hun tabte finalen ved Wimbledon i juni. Begge finaler var mod Serena Williams.

Derudover var tyskeren også i finalen ved OL i Rio, hvor hun tabte til den puertoricanske sensation Monica Puig.