Verdens nummer tre dukker Wozniacki i Qatar-finale

Det lykkedes ikke for Caroline Wozniacki at sikre sig sæsonens første turneringssejr.

Det er første gang i fire indbyrdes kampe, at tjekken formår at besejre Wozniacki. De to spillere har dog ikke mødt hinanden siden 2014.

Danskeren tabte lørdag eftermiddag finalen i Qatar Open til verdensranglistens nummer tre, Karolína Plísková fra Tjekkiet, i to sæt med cifrene 3-6, 4-6.

Danskeren, der gik useedet ind i turneringen, var på hælene fra start og kom aldrig for alvor ind i kampen, selv om der var fremskridt undervejs.

Hurtigt kom Wozniacki bagud 0-4, og hun var i store problemer, når den 186 centimeter høje Plísková tordnede sine server afsted.

Det lykkedes dog danskeren at bryde hende en enkelt gang, men det var forgæves, da Plísková brød igen og vandt første sæt 6-3.

Andet sæt var mere lige.

Wozniacki fik flere instruktioner af sin far, Piotr, og det så ud til at bære frugt.

Danskeren spillede med større aggressivitet, og hun fik sendt den store tjekke ud på et par løbeture.

Det behagede tilsyneladende ikke Plísková, som efterhånden også lavede helt uprovokerede fejl.

Det førte til, at Wozniacki fik en enkelt mulighed for at brydePlískovás serv i andet sæt. Plískovás efterfølgende førsteserv var næsten perfekt, og som mange andre gange i kampen returnerede Wozniacki serven ud af banen.

Dermed forspildte hun en god mulighed for at fremtvinge et tredje sæt. Kort efter var tjekken nemlig skarpere og afgjorde kampen, da hun stod bag det eneste servebrud i andet sæt.

Dermed måtte Wozniacki kapitulere efter den 79 minutter lange finale.

Det er Plískovás anden titel i år. I januar vandt hun i Brisbane.