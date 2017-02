Verdens dyreste fodboldstjerne har det fint med prisen

Manchester United betalte for et halvt år siden et kæmpebeløb for at få fat på Paul Pogba i Juventus

Prisen på omkring 800 millioner kroner gjorde den franske midtbanespiller til en af historiens dyreste fodboldspillere.

Selv om flere kritikere fortsat mener, at Pogba mangler at træde i karakter i Premier League, så har den tidligere Juventus-profil et afslappet forhold til sin pris.