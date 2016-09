Verdens bedste orienteringsløber overvejer OL-skifte

Maja Alm drømmer om at deltage ved OL i Tokyo i 2020, men det kræver et skifte fra orientering til atletik.

Orienteringsløb er ikke på det olympiske program, og det får 28-årige Maja Alm til overveje, om et skifte til atletik og muligheden for at komme til OL i Tokyo i 2020 er en mulighed.

Sønderjyden, som har vundet alt, der kan vindes i sporten, er klar på at udfordre sig selv, og derfor er tankerne begyndt at vandre hen på OL 2020.

Det fortæller Maja Alm i et interview til DIF-magasinet Idrætsliv.

- Sidste år var mit sportslige mål, at jeg skulle vinde VM igen, og det har jeg gjort nu, så jeg må sætte mig ned i løbet af de næste uger og tænke grundigt over, hvad det næste sportslige mål er.

- Der er det selvfølgelig ærgerligt, at orienteringsløb ikke er på det olympiske program, men nu må vi se. Det kan være, jeg prøver kræfter med en disciplin i atletik og går efter at komme til OL i 2020, siger hun.

Et skifte til en idrætsgren, som er på OL-programmet, er set før, da den tidligere orienteringsløber Carsten Jørgensen i 1999 klarede OL-kravet på 10.000 meter.

- Det er gjort før af en orienteringsløber, og jeg må da indrømme, at det ser fantastisk ud med atleterne, der er afsted.

- Og det ville da også være løgn, hvis jeg sagde, at jeg ikke har tænkt tanken, at det kunne være fedt at være af sted, men der er selvfølgelig mange ting, der skal passe sammen, siger Maja Alm.

For den dobbelte danske verdensmester skal disciplinen ikke være 10.000 meter som sin mandlige forgænger, men derimod den halve distance, hvor kvalifikationskravet er på 15 minutter og 20 sekunder.

Maja Alm løb 5000 meter for to år siden og var omkring et minut fra OL-kravet, men hun tror på, at kravet er til at klare.

- I de seneste to år har jeg aldrig været i bedre form, så med den rette træning, tror jeg faktisk på, at jeg kunne gøre det.

- Men jeg synes jo klart, at orienteringsløb er sjovest, ellers havde jeg skiftet til atletik for længe siden, så nu må vi se, siger Maja Alm.