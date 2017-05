Verbal infight bager op til hidsig Giro-afgørelse

Dermed fører Dumoulin fortsat med 31 sekunder ned til Quintana og yderligere 41 sekunder ned til Nibali i det tætte klassement.

Til gengæld slap Thibaut Pinot (FDJ) væk og vandt godt et minut på de tre forreste i klassementet. Han er nu kun 24 sekunder fra Nibali på tredjepladsen, og Dumoulin var ikke imponeret over Quintana og Nibali.

- Det er mærkeligt, at de (Quintana og Nibali) lod andre køre. Jeg har en masse tid på de andre, så det er ikke mit problem.

- Jeg vil gerne se dem miste deres podiepladser på grund af det. Det ville være virkelig rart, sagde Tom Dumoulin til Eurosport efter etapen.

De overraskende og hårde ord fra Dumoulin faldt ikke i god jord hos Nibali, som ifølge Cyclingnews blev forholdt kritikken af tv-stationen RAI.

- Jeg er ligeglad med, hvad Dumoulin siger. Han er lidt for kæphøj, lød svaret fra den forsvarende Giro-mester.

- Men han skal passe på, for hvis vi slipper andre ryttere afsted, så kan han også miste sin podieplads. Så hvis du vil sige sådan noget, så vent med at sige det, til du står i Milano.

Nibali slår fast, at han ikke kommer til at køre alle mulige angreb ind for på den måde at fragte den førende hollænder til Milano iført lyserød trøje.

Italieneren opfordrer i stedet Dumoulin til at holde fokus forud for de tre sidste etaper.

- Jeg tror, han skal blive ved med at køre og beholde fødderne på jorden. Han burde tale lidt mindre. Ved han overhovedet, hvad karma er? Hvad kommer let, går let, lød afskedssalutten fra Nibali.

At dømme ud fra den verbale krig er der lagt op til en spændende afslutning på Giroen, der fredag og lørdag byder på flere bjerge, mens søndag er en flad enkeltstart på godt 29 kilometer.

Dumoulin jagter sin første grand tourtriumf, mens Nibali er én af blot seks ryttere i historien, som har triumferet i alle tre grand tours (Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España).