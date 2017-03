Venus Williams siger, at hun vil fortsætte karrieren i mange år fremover, selv om hun er blevet 36. Arkiv.

Venus Williams vil stadig spille tennis ved OL i Tokyo

36-årige Venus Williams er et ikon inden for tennissporten, og hun vil fortsætte sin karriere "i meget lang tid endnu," siger hun i et interview med nyhedsbureauet Reuters.

- Min tennisdrøm lever stadig i bedste velgående, siger Williams til Reuters.

Efter hun overraskede det meste af tennisverdenen ved at nå finalen i Australian Open i januar, fortæller amerikaneren, at hun endda planlægger at stille op til OL i Tokyo i 2020.

Den syvdobbelte grandslam-vinder og tidligere verdensetter fik i 2011 konstateret diagnosen sjögrens, der er en autoimmun sygdom, som medfører træthed og ledsmerter.

Siden har Venus Williams været tvunget til at ændre sine vaner og genopbygge sin karriere.

Hun omlagde sine kostvaner og træningsrutiner, og hun kom tilbage i verdenstoppen.

- Sjögrens er noget, jeg må leve med. Det er i min krop, og det forsøger at tage styringen, men det får det ikke lov til. Det er mig, der kører showet, siger Williams.

- Det er i den grad udfordrende, men det handler om at holde hovedet koldt, fortsætter tennisstjernen.

Venus Williams var ifølge WTA den første sorte amerikaner til at nå toppen af verdensranglisten i en sport, der er domineret af hvide.

Og tennisstjernen føler sig stolt over at bryde grænser.

- Min søster og jeg var i den grad forskellige fra de andre tennisspillere dengang, og det brød nogle grænser, siger Venus Williams.

- Det er vidunderligt at se alle mulige slags mennesker og kvinder spille tennis i dag, så det har været en milepæl for os, at vi har set det ske, fortsætter amerikaneren.

Næste turnering for Venus Williams bliver BNP Paribas Open i Indian Wells.

Her måtte hun, sammen med sin søster Serena, stå model til racistiske tilråb i 2001. De to boykottede efterfølgende turneringen i næsten 15 år.