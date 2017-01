New Orleans Saints' tidligere kicker, danske Morten Andersen, får her tildelt holdets "Ring af ære" for sine præstationer for holdet. Måske får danskeren også en optagelse i NFL's Hall of Fame i år.

Venstrebenet fra Struer er tæt på den ypperste NFL-hæder

Danske Morten Andersen er igen med blandt finalisterne til at blive optaget i NFL's Hall of Fame.

For fjerde år i træk er danske Morten Andersen helt med fremme, når der skal optages NFL-legender i amerikansk fodbolds Hall of Fame.

Morten Andersen har stadig rekorden for flest scorede point i NFL nogensinde, og han bliver af eksperter spået gode chancer for at nå den ypperste ære i år.

Danskeren er i dag 56 år gammel. Han blev født i København, men han voksede op i Struer, mens han spillede den klassiske udgave af fodbold.

Første gang Andersen sparkede til den ovale fodbold var på Ben Davis High School i delstaten Indianapolis.

Selv om Morten Andersen ikke var vokset op med amerikansk fodbold, var hans talent uomtvisteligt, og efter kun en enkelt sæson i high school blev han optaget på det i NFL-kredse prestigefyldte Michigan State University.

Rygtet om det danske venstreben spredte sig hurtigt, og Andersen tog det sidste skridt mod NFL i 1982, hvor han blev hentet til New Orleans.

På sit allerførste spark for et NFL-hold forvred han sin ankel, og det kostede ham en halv sæson på sidelinjen hos New Orleans Saints.

Men uheld som ovennævnte var der ikke mange af i resten af Andersens karriere. Han scorede 2544 point i løbet af 25 år og har desuden både rekorden for flest kampe og flest field goals i historien.

NFL optager hvert år mellem fire og otte personer i den eksklusive kreds.

I år var 94 spillere fra den moderne æra i første omgang nomineret. Feltet bliver desuden udvidet med tre såkaldte seniornominerede fra før den moderne æra.

Morten Andersen er blandt andre oppe imod running back LaDainian Tomlinson, der blev valgt som NFL's mest værdifulde spiller (MVP) i 2006.

Andre prominente navne tæller quarterback Kurt Warner og wide receiver Terrel Owens.

Andersen nåede at spille for New Orleans Saints, Atlanta Falcons, New York Giants, Kansas City Chiefs og Minnesota Vikings i NFL.

Hvem der bliver optaget i NFL's Hall of Fame bliver afgjort dagen inden Super Bowl, som i år er 5. februar.