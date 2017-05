Vendsyssel-træner: Vi skal bygge på solid defensiv

Udeholdets cheftræner, Erik Rasmussen, var yderst tilfreds med sit holds defensiv, som holdt stand.

- Jeg er glad for, at vi lukkede så godt ned for Horsens, som er et vanskeligt hold at spille imod, siger Erik Rasmussen.

- Jeg er rigtig tilfreds med vores defensive præstation. Vi producerede ikke særlig meget offensivt, men det kommer forhåbentlig på søndag, siger Vendsyssel-træneren med henvisning til returkampen.

Opgøret bar præg af mange dueller og dødbolde, hvilket også var elementer, som cheftræneren bed mærke i.

- Det var en herrefight. Der var ingen, der trak sig i duellerne. Rent æstetisk var det knap så kønt, men det er både vi og Horsens ret ligeglade med, siger Erik Rasmussen.

Søndag spilles returkampen, hvor Vendsyssel har hjemmebanefordel i Hjørring. En kamp, som Erik Rasmussen glæder sig til.

- På søndag har vi publikum i ryggen, og det skulle gerne give os et boost, siger cheftræneren.

- Vi håber at få et bedre flow i spillet i returkampen, siger Erik Rasmussen.

En samlet sejr over Horsens vil sende Vendsyssel i Superligaen.

- Vi har en plan for, hvad vi gerne vil, men det er svært, når vi endnu ikke ved, om vi skal spille Superliga eller 1. division efter sommerferien, siger Erik Rasmussen.