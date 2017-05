Vendsyssel-boss: Bedre end Hobro over hele linjen

Begge har 55 point inden kampen, hvor Hobro med en bedre målscore kan nøjes med uafgjort for at tage den direkte oprykningsplads.

Taberen af duellen skal ud i playoffkampe om oprykning mod det næstdårligste hold i Superligaen, som bliver Horsens eller Esbjerg.

Der er nervøsitet i det nordjyske, erkender Vendsyssels tekniske direktør, Jacob Krüger. Han er ikke i tvivl om, hvor stor kampen er i klubhistorien.

- Den rangerer som den vigtigste, synes jeg. Vi har spillet nogle pokalkampe (mod FCK og AaB, red.), hvor der i hvert fald har været mange mennesker, men betydningsmæssigt er det her jo det største, vi har prøvet, siger han.

I de to hidtidige indbyrdes møder i denne sæson har Hobro trukket det længste strå, men Jacob Krüger ser én helt væsentlig årsag til, hvorfor han tror, at sejren ender hos hans klub.

- Jeg synes helt enkelt, at vi har et bedre hold, end de har. På stort set alle pladser synes jeg egentlig, at vi har bedre spillere, end de har, og det håber jeg, at vi kan bevise, lyder det fra den tekniske direktør.

- Historikken i denne sæson mod Hobro er godt nok ikke med os. Vi har tabt to gange med 0-4, så vi skal gøre noget anderledes end i de to foregående møder.

Han lægger ikke skjul på, at der er et niveaumæssigt spring mellem toppen af 1. division og bunden af Superligaen, hvorfor den direkte oprykningsplads på bekostning af playoffkampe er ekstremt attraktiv.

- Hverken Hobro eller vi vil jo være favoritter over to opgør, uanset om det bliver Horsens eller Esbjerg.

- Jeg vurderer, at begge hold vil have en pæn chance i de kampe - måske noget der ligner en 40/60-chance. Men det er kampen i morgen (lørdag, red.), man virkelig gerne vil vinde, så man undgår de to opgør, siger Krüger.

Hobro har ad flere omgange skabt et hul i toppen, men hver gang har holdet smidt et pænt forspring over styr.

Alligevel tror Jacob Krüger ikke, at den større selvtillid, som Vendsyssel bør møde op med, får afgørende betydning.

- Jeg tror, at kampen bliver lidt at sammenligne med en pokalfinale. Den vil leve sit helt eget liv, og den foregående periode vil ikke betyde ret meget, fordi der står så meget på spil både økonomisk og sportsligt, vurderer han.

Oprykningsbraget i Nordjylland fløjtes i gang lørdag klokken 15, hvor også Helsingør, Roskilde og Skive skal kæmpe om tredjepladsen, der ligeledes giver playoffkampe om oprykning.