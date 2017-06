Vendsyssel-assistent før returkamp: 50-50 mod Horsens

Efter 0-0 i den første kamp i Horsens ser Vendsyssels assistenttræner, Frank Kristensen, frem til et helt åbent returopgør.

Fodboldklubben Vendsyssel FF kan søndag sikre sig oprykning til Alka Superligaen, hvis klubben formår at besejre AC Horsens i returkampen på hjemmebane.

- Det er stadig 50-50. De (AC Horsens, red.) havde kortere tid til at restituere i forhold til den seneste kamp, men nu er vi på lige fod dér, siger han til Vendsyssel FF's Facebook-side.

Den tidligere målsluger for FC Midtjylland, der er assistent for cheftræner Erik Rasmussen, peger på, at Vendsyssel har opmærksomheden rettet mod specifikke elementer i Horsens' spil.

- Vi har stadig nogle spillere ude med skader og karantæne, så vi har nogle ændringer, som vi skal have spillet ind ret hurtigt i løbet af kampen. Vi har ikke haft så mange træninger til at få det gjort.

- Vi har lidt at se til, men kommer vi godt ind i kampen, er jeg ikke i tvivl om, at vi nok skal stå imod. Det er mest deres lange bolde og standardsituationer, vi skal være opmærksomme på, siger Frank Kristensen.

Han kalder 0-0-resultatet i Horsens for "et perfekt udgangspunkt" set med Vendsyssel-øjne, og hjemmebanen skal gerne gøre udslaget for nordjyderne.

- Det bliver selvfølgelig nemmere. Men kampen kommer ikke til at forløbe meget anderledes end i Horsens. Det bliver stadig masser af dueller og hårdt arbejde, siger Frank Kristensen.

Vendsyssel blev nummer to i 1. division, mens Viborg kom i Superligaens nedrykningsspil og endte i playoffkampe om at undgå nedrykning.

Kampen i Hjørring begynder klokken 16.