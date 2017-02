Vendsyssel FF fyrer træner og ansætter Erik Rasmussen

Erik Rasmussen var i forvejen at finde i klubben. I januar blev han ansat i en nyoprettet funktion som formand for den sportslige ledelse.

Klubben oplyser på sin hjemmeside, at man har valgt at opsige samarbejdet med cheftræner Joakim Mattsson. I stedet ansætter man Erik Rasmussen i jobbet.

Nu bliver det altså som cheftræner. En rolle han tidligere har haft i blandt andet FC Midtjylland og AGF.

Efter grundige overvejelser var det en enig bestyrelse, der traf beslutningen, oplyses det på hjemmesiden.

- Det har været en meget svær beslutning, da Joakim er et dejligt menneske og en fantastisk dygtig træner, som har arbejdet hårdt for klubben siden han tiltrådte, siger bestyrelsesformand Jacob Andersen.

- Joakim har været gennemført professionel og har altid arbejdet meget målrettet med opgaverne, men vi har vurderet, at vores muligheder for at opfylde vores nye målsætning vil blive forbedret, ved at finde en anden træner med nye og andre ideer - og som også vil passe bedre til vores nye måde at rekruttere, udvikle og sælge spillere på, tilføjer han.

Vendsyssel, der har ambitioner om oprykning til Alka Superligaen, ligger nummer to i 1. division inden forårssæsonen. Klubben har 31 point for 19 kampe ligesom førerholdet fra Hobro.