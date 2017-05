Veloconcept tager til Luxembourg med store ambitioner

Det er i løb som Luxembourg Rundt, der rangeres på niveau med Danmark Rundt, at Bjarne Riis' kontinentalhold får lov til at prøve sig af mod nogle af World Tour-holdene, men det dæmper ikke ambitionerne hos danskerne.

- Jeg synes, at det ville være uambitiøst at tage derned uden at køre efter en topplacering, og hvis vi kan det, så kan vi også køre med om sejren, hvis sol og vind står rigtigt, siger sportsdirektør Michael Skelde i en pressemeddelelse.

- I et 2.HC-løb (løbets UCI-rangering, red.) er der bare ikke plads til en dårlig dag, da der bare er flere, der har et højt niveau, tilføjer han.

Løbet åbnes med en 2,1 kilometer lang prolog, hvorefter den står på fire godt kuperede etaper - alle på over 170 kilometer.

Forventningerne knytter sig især til Alexander Kamp, der tidligere i sæsonen har vist sig stærk i de korte etapeløb.

- Alexander viste i Tour of Norway, at de ikke kunne køre fra ham på kongeetapen, og han manglede blot det sidste for at være med helt i toppen, siger Michael Skelde.

- Alexander kan potentielt køre med om sejren på stigninger. De er ikke superlange, men de kan godt være stejle. Det er nogle powerstigninger, hvor jeg tror, Alexander godt kan komme med op over.

- Jeg tror ikke, at der er mange, der kan køre fra ham.