Mario Balotelli har fået en fremragende start på sæsonen med fire mål i to ligakampe for Nice. Her lykønsker medspillerne angriberen for en scoring onsdag mod Monaco. Foto: Scanpix/Valery Hache

Varm Balotelli sender Nice på førstepladsen i Ligue 1

Mario Balotelli har scoret fire mål i to ligakampe for Nice, der topper Ligue 1 efter 4-0-sejr over Monaco.

Sport - 21. september 2016 kl. 20:56

Angriberen Mario Balotelli lader til at have lagt fortiden som problembarn bag sig og er i stedet gået på jagt efter at blive omtalt som topscorer. Sammen med sin klub Nice har han fået en forrygende start på sæsonen i den franske Ligue 1. Onsdag aften vandt Nice med 4-0 over Monaco i et topopgør og hoppede dermed op på ligaens førsteplads efter seks spillerunder.

Mario Balotelli scorede to gange i opgøret og er oppe på fire ligascoringer i denne sæson, selv om det blot var den anden ligakamp med deltagelse af italieneren. Før Balotelli kom på måltavlen havde forsvarsspilleren Paul Baysse gjort det til 1-0 efter 17 minutter. Efter en halv time scorede Balotelli for første gang. I anden halvleg scorede Balotelli igen, før Alassane Plea cementerede sejren med 4-0-målet til sidst kort efter at have brændt et straffespark. På det tidspunkt var Balotelli blevet skiftet ud, og Monaco havde fået et rødt kort. Nice har et enkelt point ned til forfølgerne Paris Saint-Germain og Monaco. Hos Nantes fik Nicolaj Thomsen det sidste kvarter på banen, da klubben spillede 0-0 på hjemmebane mod Saint Etienne trods 73 minutter i overtal. Nantes tillod sig at brænde et straffespark i forbindelse med det røde kort til gæsterne.